Presli saman balyası yüklü tır seyir halinde alev aldı

Mardin'de presli saman balyaları ile yüklü olan tır alev aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesine bağlı Akziyaret Mahallesi İpekyolu Caddesi'nde seyir halinde olan 34 GF 8477 plakalı tırda bulunan presli saman balyaları henüz belirlenemeyen bir nedenden alev aldı. Tır şoförü aracı yol kenarına çekerken durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun çalışmaları sonucu yangın söndürüldü ancak tır kullanılmaz hale geldi. - MARDİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa