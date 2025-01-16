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Powerbank Nedenli Yangın Efeler'de Büyümeden Söndürüldü

Powerbank Nedenli Yangın Efeler'de Büyümeden Söndürüldü
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Aydın'ın Efeler ilçesinde prizde aşırı ısınan bir powerbankın sebep olduğu yangın, ev sahibinin dikkati sayesinde büyümeden söndürüldü. Olay yerine itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde prizde takılı olan powerbankın aşırı ısınması sonucu çıkan yangın, ev sahibinin dikkati sayesinde büyümeden söndürüldü.

Yangın, Girne Mahallesi Anadolu Bulvarı üzerindeki bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şarj olması için prize takılan powerbankın aşırı ısınması sonucu yangın çıktı. Bir anda eve dolan dumanları ve kokuyu fark eden ev sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve ADM ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, ADM ekipleri de elektriği keserek güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden söndürülürken, ev sahibinin dikkati muhtemel bir facianın önüne geçti.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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