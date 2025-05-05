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Powerbank Alev Aldı, Çalışan Müdahale Ederek Aracı Kurtardı

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Mersin'de bir oto yıkamacıda powerbank'ı alev alan bir hafif ticari araç, çalışan tarafından soğukkanlı bir müdahale ile yangından kurtarıldı. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı.

Powerbank alev aldı, çalışan aracı yanmaktan böyle kurtardı

MERSİN - Mersin'de oto yıkamaya bırakılan bir araçtaki powerbank(taşınabilir şarj cihazı) alev aldı, çalışan soğuk kanlı bir şekilde müdahale etti. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Yenişehir ilçesinde Akkent Mahallesi'nde bir oto yıkamacıda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iş yerine bırakılan bir hafif ticari araç yıkanıp kurulama ve silme işlemi yapıldığı sırada taşınabilir şarj cihazı biranda alev aldı. O sırada aracı silen çalışan soğuk kanlı bir şekilde olaya müdahale ederek yanan şarj cihazını alıp dışarı attı. Çalışanın hızlı ve soğuk kanlı davranması aracın yanmasını engelledi. O anlar ise baştan sona kadar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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