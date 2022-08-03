Poşette esrar taşıyan şüpheliye suçüstü - Haberler

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Poşette esrar taşıyan şüpheliye suçüstü

Poşette esrar taşıyan şüpheliye suçüstü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde polis ekipleri, şüphe üzerine takip ettikleri şahsın üzerindeki poşette 400 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde polis ekipleri, şüphe üzerine takip ettikleri şahsın üzerindeki poşette 400 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretini ve kullanımını önlemeye yönelik olarak yapılan saha çalışmalarında, şüphelendikleri A.İ. isimli şahıs, aracı ile birlikte takibe alındı. Büyük Şelale mevkiine kadar takip edilen A.İ., araçtan inerek elinde yüzme paleti ile akan ırmaktan yürüyerek ırmak ortasında bulunan ada görünümlü ormanlık alana girdi. Saklandıkları yerde yaklaşık 5 dakika bekleyen narkotik ekipleri, şahsı elinde siyah poşet ile aracına ilerlediği sırada yakaladı. Cumhuriyet savcısından alınan arama kararıyla şahsın elindeki poşette 400 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltın alınan şüphelinin adli işlemlerinin devam ettiği belirtildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Manavgat Antalya 3. Sayfa Haberler

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