Poşet içerisinde uyuşturucu saklayan şahıs Güven Timleri'nden kaçamadı - Haberler

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Poşet içerisinde uyuşturucu saklayan şahıs Güven Timleri'nden kaçamadı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Poşet içerisinde uyuşturucu saklayan şahıs Güven Timleri'nden kaçamadı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; durumundan şüphelenilen şahsın üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; durumundan şüphelenilen şahsın üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince durumundan şüphelenilen bir şahıs kontrol edildi. Şahsın üst aramasında ekipler, poşet içerisinde uyuşturucu madde ele geçirdi. Uyuşturucu maddeye el konulurken şahıs ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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