Portekiz'de 3 Büyük Orman Yangınına Müdahale Sürüyor

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Portekiz'de çıkan üç büyük orman yangınına binden fazla personelle müdahale ediliyor. Yangınlar, başkent Lizbon'un kuzeyindeki Arouca bölgesinde ve İspanya sınırına yakın bölgelerde etkili oluyor, birçok köylü tahliye ediliyor.

Portekiz'in farklı noktalarında çıkan 3 büyük orman yangına binden fazla personelle müdahale ediliyor.

Avrupa'da orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Güneybatı Avrupa ülkesi Portekiz'de 3 büyük orman yangını çıktı. En büyük yangının sürdürdüğü başkent Lizbon'un kuzeyindeki Arouca bölgesinde onlarca köylü tahliye edildi. Turistik yürüyüş alanı Passadicos do Paiva ziyaretçilere kapatıldı. İspanya sınırına yakın Ponte da Barca bölgesindeki Peneda-Geres milli parkında ise cumartesi gününden bu yana devam eden orman yangını henüz söndürülemedi. Yangından yükselen duman, çevredeki köyleri sardı. İspanya, bölgedeki alevlerin kontrol altına alınmasına yardımcı olmak amacıyla 4 sayıda uçak gönderdi. Portekiz Ulusal Acil Durum ve Sivil Koruma Kurumu, Penamacor bölgesindeki diğer bir yangının ise Joao Pires köyüne yaklaştığını belirtti.

Alevlere binden fazla personelle müdahale sürüyor. - LİZBON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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