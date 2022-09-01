Portakal bahçesine uçan traktörün sürücüsü yaralandı 3. Sayfa Haberleri Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kontrolden çıkarak portakal bahçesine uçan traktörün sürücüsü yaralandı. Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kontrolden çıkarak portakal bahçesine uçan traktörün sürücüsü yaralandı. Kaza, ilçeye bağlı Bayındırlı Köyü, Manlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.T. idaresindeki 80 DC 364 plakalı traktör seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan portakal bahçesine uçtu. Kazada traktörde hasar oluşurken sürücü de yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk kontrolleri yapılan yaralı sürücü ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - OSMANİYE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Osmaniye 3. Sayfa Haberler

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