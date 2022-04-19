Porsuk Çayı'na düşen kadını vatandaşlar kurtardı - Haberler

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Porsuk Çayı'na düşen kadını vatandaşlar kurtardı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Porsuk Çayı'na düşen kadını vatandaşlar kurtardı

Eskişehir'de belirlenemeyen bir nedenden dolayı Porsuk Çayı'na düşen kadın, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de belirlenemeyen bir nedenden dolayı Porsuk Çayı'na düşen kadın, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi'nden geçen Porsuk Çayı'nda meydana geldi. Cadde üzerindeki köprünün yakınında bekleyen H.O. (34), henüz belirlenmeyen nedenden ötürü suya düştü. Durumu gören çevredeki vatandaşlar müdahale ederek kadını sudan çıkardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan kadına ilk müdahale sağlık ekiplerince yapıldı. Ardından Yunus Emre Devlet Hastanesine götürülen kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Porsuk çayı, Yunus Emre, Eskişehir, Sudan, 3. Sayfa, Haberler

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