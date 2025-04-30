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Pompalı Tüfekle Saldırı Girişimi Kamerada

Pompalı Tüfekle Saldırı Girişimi Kamerada
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Kahramanmaraş'ta bir kişi pompalı tüfekle otomobil sürücüsüne saldırmak istedi. Tüfeğin tutukluluk yapması sonucu sürücü yara almadan kurtuldu. Olayın anları cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Pompalı tüfekle saldırdı, silah tutukluk yaptı... O anlar kamerada

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir kişi elinde pompalı tüfekle otomobil sürücüsüne saldırdı. Tüfek tutukluluk yapınca sürücü olayı yara almadan atlattı. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, merkez Onikişubat İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs, elindeki pompalı tüfekle otomobil sürücüsüne saldırmak istedi. Tüfeğin tutukluluk yapması üzerine otomobil sürücüsü olayı yara almadan atlattı. O anlar ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Görüntülerde, pompalı tüfekli saldırgan otomobil içindeki sürücüye saldırması ve uzaklaşması yer aldı. Görüntülerin devamında sürücünün, saldırganın üzerine atlayarak etkisiz hale getirdiği de görüldü. Çevredeki bir vatandaşın saldırganın elinden pompalı tüfeği alması da görüntülere yansıdı.

Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY - 3.Sayfa
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