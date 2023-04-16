Pompalı tüfekle oynuyordu, yanlışlıkla arkadaşını vurdu

Adana'da pompalı tüfekle oynayan çocuk silahlın yanlışlıkla ateş alması sonucu arkadaşını vurarak öldürdü.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, M.A.G. (14) pompalı tüfekle oynadığı sırada bir anda ateş aldı. Silahın ateş olması sonucunda M.A.G.'nin hem komşusu hem de arkadaşı olan Yunus Akgün (14) göğsünden vuruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan Yunus Akgün, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yunus'un cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. - ADANA