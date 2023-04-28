Pompalı tüfekle okulda 3 kişiyi yaralayan öğrenci tutuklandı

Şanlıurfa'da elinde pompalı tüfekle özel okulda 3 kişiyi yaralayan öğrenci tutuklandı.

Olay, dün Ulubağ Mahallesi'ndeki özel bir lisede yaşandı. Sigara ile girmek istediği okula alınmadığı gerekçesiyle tüfekle okula gidip etrafa rastgele ateş açan 16 yaşındaki İ.D., müdür yardımcısı, güvenlik görevlisi ve bir öğrencinin yaralanmasına neden oldu. Gözaltına alınarak Çocuk Şube Müdürlüğüne götürülen şahıs, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa Valiliğinden olayla ilgili yapılan açıklamada, "27.04.2023 günü, Özel Cezeri Akademi ve Teknoloji Meslek Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden İ.D. (16) okula sigara ile girmek istemiş ancak okul yetkilileri tarafından okula alınmadığından pompalı tüfekle hedef gözetmeksizin ateş etmiş ve okul müdür yardımcısı S.A., okulun güvenlik görevlisi G.M. ve okul öğrencilerinden H.A.'nın yaralanmasına sebep olmuştur. Gözaltına alınan İ.D. (16) 28.04.2023 günü Çocuk Şube Müdürlüğünce çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak Hilvan Cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - ŞANLIURFA