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Pompalı tüfekle kurşun yağdırdı: 1 ağır yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Pompalı tüfekle kurşun yağdırdı: 1 ağır yaralı

Tekirdağ Çorlu'da husumetlisi olduğu kişi tarafından sokak üzerinde pompalı tüfekle saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı.

Tekirdağ Çorlu'da husumetlisi olduğu kişi tarafından sokak üzerinde pompalı tüfekle saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı.

Olay, Çerkezköy yoluna bağlanan Cemaliye Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, M.N. isimli şahıs, sokak üzerinde karşılaştığı husumetli olduğu kişinin pompalı tüfekli saldırısına uğradı.

Ağır yaralanan M.N. olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı M.N.'nin yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan yoldan geçtiği sırada kurşunların isabet ettiği bir aracın da camları kırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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