Pompalı tüfekle kendini vurduğu iddia edilen öğretim görevlisi son yolculuğuna uğurlandı

ERZURUM - Erzurum'da iki gün önce arkadaşlarıyla gittiği yerde pompalı tüfekle atış yaparken kazara kendini vurduğu iddia edilen Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyelerinden Arş. Gör. Dr. Elif Gölveren, memleketi Aşkale ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, 21 Temmuz akşam saatlerinde Dadaşköy yol ayrımı havaalanı istikametindeki boş bir arazide meydana geldi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyelerinden Arş. Gör. Dr. Elif Gölveren arkadaşları Mesliha Gezen Uçar ve Abdullah Uçar çifti ile birlikte boş arazide tüfekle atış yapmaya başladı. İddiaya göre, Gölveren, tüfekle atış yapmaya çalışırken kazara kendini vurdu. Arkadaşları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı kadın, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öğretim görevlisi 35 yaşındaki Elif Gölveren, memleketi Aşkale ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Aşkale Merkez Çarşı Camii'nde kılınan cenaze namazına AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ömer Çomaklı, Aşkale Kaymakamı Murat Karalıoğlu, Aşkale İlçe Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, siyasi parti temsilcileri, aile yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Elif Gölveren gözyaşlarıyla son yolcuğuna uğurlandı.

"Olayla ilgili en yakın 2 arkadaşı tutuklandı"

Olay üzerine polis ekiplerince tamamlanan araştırmalar sonucu Mesliha Gezen Uçar ve Abdullah Uçar çifti adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığının tutuklama isteğiyle mahkemeye çıkarılan çift Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.