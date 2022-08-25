Pompalı tüfekle kendini vurdu, parmakları koptu 3. Sayfa Haberleri Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde pompalı tüfeğini temizlerken kendini vuran şahsın ayak parmakları koptu. Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde pompalı tüfeğini temizlerken kendini vuran şahsın ayak parmakları koptu. Olay, Gölcük İhsaniye Mahallesi Erdem Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre S.D. isimli vatandaş evinde pompalı tüfeğini temizlerken yanlışlıkla kendi ayağını vurdu. Silah sesini duyan yakınları hemen yanına koştu. Kanlar içindeki S.D., yakınları tarafından özel bir araçla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayak parmakları kopan S.D., ameliyata alındı. Polis, konuyla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kocaeli Gölcük 3. Sayfa Haberler

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