Pompalı tüfekle kavgayı ayıranları vuran genç tutuklandı

Afyonkarahisar'da pompalı tüfekle kavga ettiği şahsı ve kavgayı ayırmaya çalışan 5 kişiyi vurarak yaralayan 18 yaşındaki genç, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Sandıklı ilçesi Cuma Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ü.C. (18) ve İ.D. (18) henüz belirlenemeyen bir sebeple tartıştı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken, çevredeki vatandaşlar kavgaya ayırdı. Olay yerinden ayrılan Ü.C., kısa bir süre sonra elinde tüfekle geri gelerek İ.D.'ye doğru 3 el ateş etti. Açılan ateşte İ.D. ile o sırada olay yerinde bulunan H.H.D., O.İ., T.S., H.A. ve A.B. yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu bildirildi. Olay sonrası kaçan Ü.C. ise, evine yakın bir yerde olayda kullandığı tüfekle birlikte polis tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı.

İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen genç 'birden fazla kişiyi kasten yaralama ve meskun mahalde ateşli silahlar kanuna muhalefet suçundan'tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR