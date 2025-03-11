Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu'na yüklendi

Erdoğan'a meydan okuyan İmamoğlu'na ağır gönderme
Bakanlık 6 sucuk markasını daha ifşa etti

Bakanlık ifşa etti! Bu 6 sucuk markasını evinize sokmayın
PYD elebaşı Salih Müslim: Biz artık bu devletin ortağıyız

PYD elebaşından tarihi anlaşmaya ilk yorum! Dikkat çeken Öcalan detayı
Kürsüye çıkan vekil KKTC'deki fuhuş çarkını ifşa etti

Meclis kürsüsüne çıkan vekilden ülkeyi karıştıracak fuhuş iddiası

Pompalı tüfekle kavgayı ayıranları vuran genç tutuklandı

Pompalı tüfekle kavgayı ayıranları vuran genç tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da bir genç, kavga ettiği kişinin yanı sıra kavgayı ayırmaya çalışan 5 kişiyi de vurdu. Olay sonrası tutuklanan genç, cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da pompalı tüfekle kavga ettiği şahsı ve kavgayı ayırmaya çalışan 5 kişiyi vurarak yaralayan 18 yaşındaki genç, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Sandıklı ilçesi Cuma Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ü.C. (18) ve İ.D. (18) henüz belirlenemeyen bir sebeple tartıştı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken, çevredeki vatandaşlar kavgaya ayırdı. Olay yerinden ayrılan Ü.C., kısa bir süre sonra elinde tüfekle geri gelerek İ.D.'ye doğru 3 el ateş etti. Açılan ateşte İ.D. ile o sırada olay yerinde bulunan H.H.D., O.İ., T.S., H.A. ve A.B. yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu bildirildi. Olay sonrası kaçan Ü.C. ise, evine yakın bir yerde olayda kullandığı tüfekle birlikte polis tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı.

İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen genç 'birden fazla kişiyi kasten yaralama ve meskun mahalde ateşli silahlar kanuna muhalefet suçundan'tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Altın için çöküş senaryosu konuşulmaya başlandı
img

Kırmızı kart görmesine neden olan sözleri ortaya çıktı
img

İmar yönetmeliği değişti! Binalara yeni zorunluluk getirildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

Fatih Tekke imzayı attı
Özdağ'ın can güvenliği tehlikede mi? Son gelişmeyi Bartu Soral duyurdu

Özdağ'ın can güvenliği tehlikede mi? Son gelişmeyi Bartu Soral duyurdu
Dehşete düşüren görüntü! Polisin kafasını ezmeye çalıştı

Bir kentimizi ayağa kaldıran görüntü! Polisin kafasını ezmeye çalıştı
Bu cesareti nereden alıyorlar? Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

Görüntüyü izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
14 yaşındaki kız çocuğuna istismara ceza yağdı! Eğitmen gün yüzü göremeyecek

14 yaşındaki kıza istismara ceza yağdı! Eğitmen gün yüzü göremeyecek
Pakistan'da tren saldırısı! Militanlar 450 yolcuyu rehin aldı

Yolcu trenine saldırı! 450 kişi rehin alındı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.