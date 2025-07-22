Pompalı Tüfekle Havaya Ateş Açtı: Eşini Rahatsız Edenleri Gördü
Ankara'nın Sincan ilçesinde, eşini rahatsız eden kişileri gören bir adam pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Olay sonrası şahıs, silahıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Ankara'da eşini rahatsız ettiğini ileri sürdüğü kişileri görünce pompalı tüfekle havaya ateş eden şahıs gözaltına alındı.
Olay, saat 17.30 sıralarında Sincan ilçesi Malazgirt Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre eşini sokakta rahatsız eden kişileri gören şahıs, pompalı tüfekle havaya 3 el ateş açtı. Olayın ardından şahıs, kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa