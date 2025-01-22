Pompalı Tüfekle Fotoğraf Çekerken Hayatını Kaybeden Genç Toprağa Verildi
İstanbul'da arkadaşının elinde pompalı tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki Berat Işık, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gözyaşları arasında defnedildi.
İstanbul'da arkadaşının fotoğraf çektirmek için eline aldığı pompalı tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki Berat Işık isimli genç, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.
İstanbul Zümrütevler Mahallesi Eski Üsküdar Caddesi'ndeki bir galeride arkadaşının fotoğraf çektirmek için eline aldığı pompalı tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybeden Berat Işık'ın cenazesi, bugün Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. - HAKKARİ