Pompalı tüfekle bir kişiyi yaralayan şahıs tutuklandı - Haberler

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Pompalı tüfekle bir kişiyi yaralayan şahıs tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Pompalı tüfekle bir kişiyi yaralayan şahıs tutuklandı

Samsun'da pompalı tüfekle bir kişiye ateş açarak yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun'da pompalı tüfekle bir kişiye ateş açarak yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi Anadolu Caddesi'nde dün saat 18.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.E.S.'nin pompalı tüfekle ateş açması sonucu yaralanan İ.Ö.(39) yol kenarındaki çöp konteynerinin arkasına sığındı. Silahlı saldırgan konteynerin arkasına sığınan İ.Ö.'ye ateş etmeyi sürdürdü. Tüfekten çıkan saçmalar çöp konteynerine de isabet etti. Silahlı saldırıda yaralanan İ.Ö., ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İ.Ö. saldırganın kendisine 3 el ateş açtığını, çöp konteyneri arkasına sığınmamış olsaydı saldırıda ölmüş olduğunu söyledi. Polis silahlı saldırgan E.E.S.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Cinayet Bürosundaki sorgusunda E.E.S., İ.Ö.'yü daha önce kendisini darp ettiği için vurduğunu iddia etti.

Polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen E.E.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Pompalı tüfekle bir kişiyi yaralayan şahıs tutuklandı

Pompalı tüfekle bir kişiyi yaralayan şahıs tutuklandı

Pompalı tüfekle bir kişiyi yaralayan şahıs tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Haberler

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