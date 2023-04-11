Polonyalı rahibe, tecavüz suçundan 5 yıl hapis

Polonya'da bir rahip, tecavüz suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, 5 yıl boyunca mağdurla iletişim kurmasına yasak getirdiği rahibin mağdur kadına 150 bin zloty de (32 bin euro) tazminat ödemesini kararlaştırdı.

Polonya'daki Siedlce Bölge Mahkemesi, Sebastian M. isimli bir rahibi tecavüz suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme tarafından kabul edilen iddianameye göre Siedlce kentinde bir kilisede görev yapan rahip Sebastian M., kilise cemaatinden bir kadına 2017 yılının Ekim ayında tecavüz etti. Rahip, 5 ay boyunca zor kullanarak ve hakkında olumsuz dedikodular yayacağı tehdidiyle kadına tecavüz etmeyi sürdürdü. Bu duruma daha fazla dayanamayan ismi açıklanmayan kadın, çareyi rahibin bağlı olduğu piskoposluğa başvurmakta buldu. Piskoposluk da durumu savcılığa bildirdi.

Siedlce Bölge Savcılığı'nın başlattığı soruşturmanın ardından rahip hakkında tecavüz suçundan dava açıldı. Rahip Sebastian M. yargılama süresince kendisine isnat edilen suçu kabul etmedi. Ancak Siedlce Bölge Mahkemesi 10 ay süren yargılamanın ardından toplanan deliller ışığında tecavüz suçunun sabit olduğuna hükmederek Sebastian M.'yi 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca tecavüzcü rahibin mağdur kadına 150 bin zloty tazminat ödemesini kararlaştırdı, 5 yıl süreyle kadınla iletişim kurmasına yasak getirdi. Siedlce Bölge Savcılığı'nın mahkeme kararından memnun olduğu, temyize başvurmayacağı öğrenildi. - VARŞOVA