Polonya-Yunanistan seferini yapan uçağa bomba ihbarı 3. Sayfa Haberleri Polonya'nın Katowice şehrinden havalanarak Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gelen yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı. Polonya'nın Katowice şehrinden havalanarak Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gelen yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı. Polonya-Yunanistan seferini yapan Ryanair firmasına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı. Polonya'nın Katowice şehrinden havalanan uçak, ihbarın ardından F16 savaş uçakları eşliğinde Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Elefterios Venizelos Uluslararası Havalimanı'na indirildi. Atina Polisi Patlayıcı Madde İmha Ekipleri (TEEM) uçak içinde ve bagajlarda detaylı arama yaptı ancak bir bulguya rastlanmadı. Yaklaşık 190 yolcusu bulunan uçağın, bir süre daha havaalanında bekletileceği bildirildi. - ATİNA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Yunanistan Polonya 3. Sayfa Haberler

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