Polonya Ordusundan Acı Haber: ABD'de 2 Asker Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Polonya Silahlı Kuvvetleri, ABD'de paraşüt eğitimi sırasında 2 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı. Olayla ilgili özel bir komisyon kuruldu.

Polonya ordusu, ABD'de paraşüt eğitiminde 2 Polonya askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Polonya Silahlı Kuvvetleri Genel Komutanlığından yapılan açıklamada, Özel Kuvvetler biriminde görev yapan 2 Polonyalı askerin eğitim için bulundukları ABD'de hayatını kaybettiği bildirildi. Polonyalı 2 askerin 19 Eylül akşamı eğitim programı kapsamında paraşütle atlayış yaptığı ifade edilirken, olayın oluş biçimine ve ABD'nin hangi hava üssünde yaşandığına ilişkin bilgi verilmedi. Olayı aydınlatmak amacıyla özel komisyon kurulduğu aktarıldı. Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ile Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz de hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı diledi. - VARŞOVA

