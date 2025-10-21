Polonya İç Güvenlik Ajansı, 8 Sabotaj Şüphelisini Gözaltına Aldı

Polonya Başbakanı Donald Tusk, son günlerde ülkenin çeşitli bölgelerinde sabotaj eylemleri gerçekleştirmeye hazırlanan 8 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Polonya Başbakanı Tusk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Polonya İç Güvenlik Ajansı (ABW) ve beraberinde diğer güvenlik hizmetlerinin son günlerde ülke genelinde yürüttüğü operasyonlarda sabotaj eylemleri hazırlığında bulunan 8 kişinin gözaltına alındığını aktardı. Tusk gelişmelere ilişkin bir detay vermezken, çalışmaların sürdüğünü belirtti.

"Askeri tesisler ve kritik altyapı unsurları gözlemleniyor"

Polonya Özel Hizmetler Koordinatörü Tomasz Siemoniak da açıklamasında, "Başbakan Tusk'ın açıklamaları, askeri tesislerin ve kritik altyapı unsurlarının gözlemlenmesi ile sabotaj eylemlerine hazırlık ve muhtemel doğrudan saldırılar hakkındadır. ABW, Polonya Askeri İstihbarat Teşkilatı (SKW), polis ve savcılık ile yakın işbirliği içinde" ifadelerini kullandı.

"Rusya, Ukrayna'yı destekleyen ülkeleri hedef alıyor"

Polonyalı ve Avrupalı yetkililer daha önce yaptıkları açıklamalarda, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşta, Ukrayna'yı destekleyen ülkeleri istikrarsızlaştırmak için hibrit saldırılar gerçekleştirdiğini belirtmişti. Yetkililer saldırılar kapsamında Polonya'nın kundaklama ve siber saldırı gibi taktiklerle hedef alındığını aktarmış ancak, Rusya suçlamaları reddetmişti. - VARŞOVA