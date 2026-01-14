Haberler

Polonya Dışişleri Bakanlığından vatandaşlarına "İran'ı derhal terk edin" uyarısı

Güncelleme:
Polonya Dışişleri Bakanlığı, İran'daki iç karışıklıklar nedeniyle vatandaşlarından derhal ülkeyi terk etmelerini ve seyahatlerden kaçınmalarını istedi.

Polonya Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki son gelişmelerin ardından vatandaşlarına " İran'ı derhal terk edin" uyarısında bulundu.

Polonya Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yayınlayarak vatandaşlarından " İran'ı derhal terk etmelerini" istedi. Bakanlık tarafından yayınlanan açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı İran'ın derhal terk edilmesi çağrısında bulunuyor ve bu ülkeye yönelik her türlü seyahatten kaçınılmasını öneriyor. İran'ın iç durumu istikrarsız" denildi.

Halen İran'da bulunan vatandaşlara kriz durumlarında diplomatik temsilciliklerin vatandaşlarla iletişim kurabildiği temel kanal olan Odyseusz sistemine kayıt olmaları çağrısı da yapan Polonya Dışişleri Bakanlığı, söz konusu sisteme kaydın fiilen güvenliği arttırdığını, önemli bilgilerin hızlı bir şekilde iletilmesini kolaylaştırdığını belirtti. - VARŞOVA

