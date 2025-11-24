Polonya, Demiryolu Sabotajıyla Bağlantılı 4 Ukraynalıyı Serbest Bıraktı

Polonya Ulusal Savcılığı, geçtiğimiz haftalarda ülkede iki farklı demiryolu hattında iki farklı sabotaj girişimiyle bağlantısı bulunduğu kaydedilen 4 Ukraynalının serbest bırakıldığını duyurdu.

Polonya, geçtiğimiz haftalarda iki farklı demiryolu hattında iki farklı sabotaj girişimi gerçekleştirildiğini açıklamış ve olaya karıştığı belirlenen Ukrayna vatandaşları gözaltına alınmıştı. Polonya Ulusal Savcılığı, 19 Kasım'da gözaltına alınan 4 Ukrayna vatandaşının serbest bırakıldığını duyurdu. Gözaltına alınanlardan birinin sürücü olduğunu açıklayan Polonya basını, 4 Ukrayna vatandaşının bir süredir Polonya'da yaşadığını ancak birbirlerinden haberdar olmadıklarını bildirdi.

Ne olmuştu

Polonya Başbakanı Donald Tusk, 18 Kasım'da parlamentoda yaptığı konuşmada ülkedeki iki farklı demiryolu hattında iki farklı sabotaj girişimi gerçekleştirildiğini açıklamıştı. Varşova-Lublin demiryolu hattı Mika köyü yakınlarında 300 metre uzunluğunda elektrik kablosundan ateşleyici bir cihaz kullanılarak demiryoluna yerleştirilen C4 patlayıcının patlatıldığını belirten Başbakan Tusk, Lublin Voyvodalağı'nda yer alan Golab tren istasyonu yakınlarında ise büyük ihtimalle treni raydan çıkarmak amacıyla raylara çelik bir kelepçe takıldığını söylemişti. Her iki eylemin arkasında uzun süredir Rusya'ya çalışan 2 Ukrayna vatandaşının bulunduğunu ifade eden Tusk, bu kişilerden birinin 2025 Mayıs ayında Ukrayna'da sabotaj eylemleri düzenlediği gerekçesiyle Lviv mahkemesince mahkum edildiğini, Donbas'ta ikamet ediyor görünen ikinci kişinin ise 2025 sonbaharında Belarus üzerinden Polonya'ya giriş yaptığını aktarmıştı.

Olaya karıştığı belirlenen 4 Ukraynalı gözaltına alınırken Polonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maciej Wewior, sabotaj girişiminde bulunmaktan sorumlu tutulan 2 Ukrayna vatandaşı Jewhienij Iwanow ve Oeksandr Kononow'un iadesi için Belarus'a nota verdiklerini duyurmuştu. Wewior, isimleri açıklanmayan 2 Ukraynalının sabotaj eylemlerinin hemen ardından Terespol sınır kapısı üzerinden Belarus'a geçtiklerinin belirlenmesi üzerine Belarus'un Varşova Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'na söz konusu kişilerin iadesi için protesto notası verdiklerini söylemişti. - VARŞOVA