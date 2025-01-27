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Polonya'daki Maden Göçüğünde 1 Ölü, 11 Yaralı

Polonya'daki Maden Göçüğünde 1 Ölü, 11 Yaralı
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Polonya'nın güneyindeki bir maden göçüğünde 1 madenci hayatını kaybetti, 11 madenci yaralandı. Yeraltında mahsur kalan 17 madenciyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Polonya'nın güneyindeki bir madende meydana gelen göçükte 1 madenci öldü, 4'ü ağır olmak üzere 11 madenci yaralandı. Yeraltında mahsur kalan 17 madenciyi kurtarma çalışmaları ise sürüyor.

Polonya'nın güneyinde yer alan Radlin kasabasındaki Marcel isimli taşkömürü madeninde göçük meydana geldi. Polonya Maden Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Bartosz Kepa olay yerinde yaptığı açıklamada, göçük nedeniyle 1 madencinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin ise madenden yaralı olarak çıkarıldığını söyledi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğunu ifade eden Bartosz Kepa, halen yeraltında bulunan 17 madenciyi kurtarma çalışmalarının ise sürdüğünü belirtti.

Yerin 800 metre altında meydana gelen göçüğün nedeni henüz bilinmezken, metan gazı yoğunluğu nedeniyle arama-kurtarma çalışmalarının ağır ilerlediği kaydedildi. - VARŞOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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