Polonya'da Araba Yarışında Seyircilere Araçla Daldı: 18 Yaralı

Polonya'da Araba Yarışında Seyircilere Araçla Daldı: 18 Yaralı
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Polonya'nın Krosno kentinde düzenlenen araba yarışı sırasında bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle 4'ü ağır 18 kişi yaralandı. Yarışın başlama anında yaşanan kazada bölgeye acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Polonya'da düzenlenen araba yarışında bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek aracıyla seyircilerin arasına dalması sonucu 4'ü ağır 18 kişi yaralandı.

Polonya'nın güneybatısındaki Krosno kentinde düzenlenen araba yarışı sırasında bir sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek aracıyla seyircilerin arasına daldı. Yarışın başlamasından kısa bir süre sonra sürücü, aracıyla pistin kenarındaki seyircilere çarptı. Kazada 4'ü ağır 18 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, ambulans ve ambulans helikopter sevk edildi. - VARŞOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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