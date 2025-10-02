Polonya, Baltık Denizi'nde Rus Balıkçı Teknesini Tespit Etti

Polonya Sınır Muhafızları, Wladyslawowo kasabası açıklarındaki bir gaz boru hattının yakınında şüpheli hareketlerde bulunan bir Rus balıkçı teknesinin tespit edildiğini açıkladı.

Baltık Denizi'nde sabotaja yönelik endişeler devam ediyor. Polonya Sınır Muhafızları, Wladyslawowo kasabası açıklarındaki bir gaz boru hattının yakınında şüpheli hareketlerde bulunan bir Rus balıkçı teknesinin tespit edildiğini açıkladı

Polonya Sınır Muhafızları, tarafından yapılan açıklamada, "1 Ekim'de, bir Rus balıkçı teknesi, Petrobaltic'e ait bir denizaltı boru hattının yakınında şüpheli manevralar yaparken hızını düşürdüğü Sınır Muhafızları tarafından tespit edildi. Bu olay, Wladyslawowo'nun 18 deniz mili kuzeyinde meydana geldi. Telsizle yapılan uyarı sonrası, tekne kritik altyapı bölgesinden uzaklaştı" denildi.

Polonya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Karolina Galecka, Rus teknesinin boru hattından yaklaşık 300 metre uzaklıkta olduğunu söyledi.

Polonya Başbakan Donald Tusk, Polonya Sınır Muhafızları'nın açıklaması öncesi Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da yaptığı açıklamada, Baltık Denizi'nde "neredeyse her gün" Rus provokasyonları yaşandığını ifade etmişti. - VARŞOVA