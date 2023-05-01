Polisten zehir tacirlerine büyük darbe

MALATYA - Malatya'da polis tarafından düzenlenen operasyonda 10 kilo 930 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Battalgazi ilçesindeki A.D. ve M.D.'ye ait ikamete düzenlenen operasyonda 10 kilo 930 gram metamfetamin maddesi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 135 bin 940 TL ele geçirildi. Operasyonda A.D. ile M.D.'nin gözaltına alınırken, zanlıların polis merkezinde işlemlerinin sürdüğü bildirildi.