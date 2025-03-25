Polisten Yaşlılara İftar Ziyareti

Eskişehir'de Maide Bolel Huzurevi'ne ziyarette bulunan polis ekipleri yaşlıların iftar sofrasına ortak oldu.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince polis-Halk ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla faaliyetler sürdürülüyor. Yaşlılara Saygı Haftası çerçevesinde, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz'ın eşi Birnur Yılmaz öncülüğünde Polis Eşleri Derneği ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli tarafından Maide Bolel Huzurevi'nde bulunan yaşlılar ziyaret edildi. Polis ekiplerince huzurevinde iftar sofrasına konuk olunurken, Hacivat-Karagöz Gölge Oyunu ve Meddah gösterisi sergilendi. - ESKİŞEHİR