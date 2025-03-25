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Polisten Yaşlılara İftar Ziyareti

Polisten Yaşlılara İftar Ziyareti
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Eskişehir'de Maide Bolel Huzurevi'ni ziyaret eden polis ekipleri, yaşlılarla birlikte iftar sofrasına oturdu ve çeşitli gösteriler düzenledi.

Eskişehir'de Maide Bolel Huzurevi'ne ziyarette bulunan polis ekipleri yaşlıların iftar sofrasına ortak oldu.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince polis-Halk ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla faaliyetler sürdürülüyor. Yaşlılara Saygı Haftası çerçevesinde, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz'ın eşi Birnur Yılmaz öncülüğünde Polis Eşleri Derneği ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli tarafından Maide Bolel Huzurevi'nde bulunan yaşlılar ziyaret edildi. Polis ekiplerince huzurevinde iftar sofrasına konuk olunurken, Hacivat-Karagöz Gölge Oyunu ve Meddah gösterisi sergilendi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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