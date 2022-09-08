Üye Girişi
Haberi Paylaş

Polisten yasa dışı bahis denetimleri

3. Sayfa Haberleri

Polisten yasa dışı bahis denetimleri

Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 'Yasadışı Bahis, Kumar, Tombala ve Oyun Makinaları Uygulaması' gerçekleştirildi.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 'Yasadışı Bahis, Kumar, Tombala ve Oyun Makinaları Uygulaması' gerçekleştirildi.

Genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, kumar ve tombala tabir edilen oyunların kahvehane, kıraathane ile dernek, dernek lokali ve kooperatif adı altında faaliyet gösteren yerlerde oynatılmasının engellenmesi amacıyla, 18.00 - 21.00 ve 21.00 - 24.00 saatleri arasında "Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri" uygulaması, Türkiye genelinde olduğu üzere Erzincan il merkezi ile eş zamanlı olarak ilçe emniyet müdürlükleri/amirliklerinde de gerçekleştirildi.

Uygulamada; 28 (kıraathane, internet kafe, iddia bayi) kontrol edilerek 249 şahsın kimlik bilgileri üzerinden GBT sorgulaması yapıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Erzincan 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title