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Polisten uyuşturucu tacirlerine operasyon

3. Sayfa Haberleri

Polisten uyuşturucu tacirlerine operasyon

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde polis ekiplerinin çalışmaları doğrultusunda uyuşturucu ticareti yapan 4 şahıs yakalandı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde polis ekiplerinin çalışmaları doğrultusunda uyuşturucu ticareti yapan 4 şahıs yakalandı. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Körfez ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde bir olayda 4 şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda 952 adet ecstasy hap, 5,95 gram metamfetamin ve 4,55 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, haklarında işlem yapılarak serbest bırakıldı. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen Y.K. isimli şahıs ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli Körfez 3. Sayfa Haberler

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