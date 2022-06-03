Polisten uyuşturucu baskını - Haberler

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Polisten uyuşturucu baskını

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Polisten uyuşturucu baskını

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu kullandığı ve sattığı belirlenen D.Y. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada, satışa hazır uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu kullandığı ve sattığı belirlenen D.Y. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada, satışa hazır uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu madde kullandığı ve sattığı belirlenen D.Y. isimli şahsın Çenger Mahallesi'nde kaldığı ikametine baskın yaptı. Yapılan aramada 4 paket halinde toplam 2.36 gram metamfetamin maddesi, 6 paket halinde 6.02 gram eroin maddesi, 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

D.Y. hakkında cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda "Uyuşturucu Madde Kullanma veya Bulundurma" ve "6136 SKM" suçlarından adli işlem yapıldığı bildirildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Manavgat Antalya 3. Sayfa Haberler

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