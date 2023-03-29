Polisten, sahte otoparkçıya suçüstü

Adana'da kamuya açık alandan usulsüz şekilde otopark ücreti aldığı öne sürülen bir kişiye, sürücü kılığına giren polis ekipleri tarafından suçüstü yapıldı.

Adana'da kamuya açık alandan usulsüz şekilde otopark ücreti aldığı öne sürülen bir kişiye, sürücü kılığına giren polis ekipleri tarafından suçüstü yapıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi Şinasi Efendi Caddesi'nde kamuya açık alanlarda bir kişinin, sürücülerden 30 TL otopark ücreti aldığı bilgisine ulaştı. İhbar üzerine harekete geçen sivil trafik ekipleri, sürücü kılığında caddeye gitti. Şüpheli içerisinde sivil polis bulunan araca park için yer gösterip 30 TL park ücreti talep etti. Bu anlar araç kamerasıyla anbean kaydedildi. Sahte otoparkçı gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. - ADANA