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Polisten şafak vakti DEAŞ'a operasyon: 1 gözaltı

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Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu tespit edilen bir şüpheli gözaltına alındı.

Polisten şafak vakti DEAŞ'a operasyon: 1 gözaltı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de polis ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu bir şüpheli yakalandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Edinilen bilgiye göre, şehirde hurda kağıt toplayıcılığı yapan Suriye uyruklu A.A.'nın terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu tespit edildi. Polis ekiplerince, bir süre yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde, A.A. evinde gözaltına alındı. Cumhuriyet Savcılığından alınan kararla evinde arama yapıldı. İfadesini alınması üzere emniyete götürülen A.A., hakkında yapılan işlemlerin ardından da adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kırıkkale Terör Gözaltı Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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