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Polisten örnek davranış

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Polisten örnek davranış

Samsun'un Bafra ilçesinde kapıda mahsur kalan kadının imdadına polis ekipleri yetişti.

BAFRA, SAMSUN (İHA) - Samsun'un Bafra ilçesinde kapıda mahsur kalan kadının imdadına polis ekipleri yetişti.

Büyükcami Mahallesi'nde 1. katta oturan 2 çocuk annesi çöp dökmek için evden çıktı. Geri geldiğinde 4 yaşındaki çocuğu kapıyı içeriden anahtarla kilitlediği için kapıyı açamadı. Panikleyen kadın sokakta bulunan trafik polislerine durumu anlatarak yardım istedi. Binanın arkasında bulunan odunluğun üstünden daireye giren polis kapıyı açtı. 2 çocuk annesi kadın ise polislere teşekkür etti. - SAMSUN

Polisten örnek davranış

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Samsun, Bafra, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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