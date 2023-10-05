Polisten okul çevrelerinde sıkı denetim
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Edirne'de polis ekipleri tarafından okul çevrelerinde sıkı denetim gerçekleştirildi.
Edirne'de polis ekipleri tarafından okul çevrelerinde sıkı denetim gerçekleştirildi.
Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, il merkezindeki okulların çevresinde şok uygulama gerçekleştirildi. Denetimde, şüphelilere Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı. Denetimlerin artarak devam edeceği ifade edildi. - EDİRNE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa