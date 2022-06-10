Polisten okul çevrelerinde denetim - Haberler

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Polisten okul çevrelerinde denetim

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Polisten okul çevrelerinde denetim Gaziantep polisi 45 ekip ve 120 personelle okul çevrelerinde denetim gerçekleştirdi.

Polisten okul çevrelerinde denetim

GAZİANTEP - Gaziantep polisi 45 ekip ve 120 personelle okul çevrelerinde denetim gerçekleştirdi.

Gaziantep Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde 45 ekip ve 120 personelin katılımıyla okul çevrelerinde denetim gerçekleştirildi. Denetimde, 16 kahvehane, 14 park-bahçe, 13 internet-oyun salonu, 7 büfe, 2 iddia bayii olmak üzere toplam 52 umuma açık yer ve 173 araç denetlendi. 864 şahıs denetlenerek 6 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

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