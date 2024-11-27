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Erzincan'da Mezarlıklarda Tahribat Kontrolü Yapıldı

Erzincan'da Mezarlıklarda Tahribat Kontrolü Yapıldı
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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği, polis sorumluluk bölgesindeki mezarlıklarda tahribat kontrolü gerçekleştirdi. Terzibaba Mezarlığı ve diğer mezarlıklarda yeni gömülen mezarların üzerinde sokak hayvanlarına ait tahribat olup olmadığı incelendi ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği personeli, polis sorumluluk bölgesinde bulunan mezarlıklarda tahribat kontrolü yaptı.

Terzibaba Mezarlığı, Garnizon Şehitliği, Ulalar Mahalle Mezarlığı, Geçit Mahalle Mezarlığı, Gölcük Mahalle Mezarlığı, Terzibaba Kavakyolu Mahalle Mezarlığı, Demirkent Mahalle Mezarlığı, Çukurkuyu Mahalle Mezarlığı kontrol eden ekipler yeni gömülen mezarların üzerinde sokak hayvanlarına ait tahribat olup olmadığı konusunda incelemelerde bulundu.

Yapılan incelemelerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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