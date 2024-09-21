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Polisten Mersin'de Gömülü Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

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Mersin'de polis, ev görünümlü bir konteynerde yaptığı baskında, zulalanmış uyuşturucu maddeler ve uzun namlulu silahlar ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Polisten şok operasyon: Gömülü uyuşturucu ve uzun namlulu silahlar ele geçirdi

Mersin'de ev görünümlü bir konteynere baskın yapan polis, içeride zulalanmış uyuşturucu maddeler, uzun namlulu silah ile bahçeye bidonla gömülmüş kaleşnikof ve esrar ele geçirdi

MERSİN - Mersin'de ev görünümlü bir konteynere baskın yapan polis, içerde zulalanmış uyuşturucu maddeler, uzun namlulu silah ile bahçeye bidonla gömülmüş kaleşnikof ve esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alınan ilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Akdeniz ilçesinde R.B.'ye ait bahçe içerisindeki bir konteynerde şüpheli şahısları belirledi. Şüphelilerin sürekli konteyneri kullandığını tespit eden polis operasyon yaptı. Operasyonda şüpheliler D.D. ile İ.T. yakalanarak gözaltına alındı. Konteynerde yapılan aramada iki koli ve bir çuval içerisinde ise 8 bin 540 adet sentetik hap, 1 adet yabancı menşeli uzun namlulu otomatik silah, silaha takılı 1 adet şarjör, bahçede bidonlara gömülü 9 adet preslenmiş poşet içerisinde 4 kilo 760 gram esrar, 1 adet hassas terazi, bir adet kaleşnikof AK-47 marka uzun namlulu tam otomatik silah, silaha ait 1 adet şarjör ve mermiler ele geçirdi.

Emniyete götürülerek ifadesi alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Polisten Mersin'de Gömülü Uyuşturucu ve Silah Operasyonu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FEVZİ DEMİRCAN - 3.Sayfa

Uyuşturucu Operasyon Politika Güvenlik 3-sayfa Mersin Hukuk Polis

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