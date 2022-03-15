Polisten kaçarken yola uyuşturucu atan 3 şahıs tutuklandı

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, polis ekiplerince durdurulmak istendiği esnada araçtan yola uyuşturucu atan 3 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında B.A., M.D., ve F.Ö., isimli şahısların içerisinde bulunduğu araca yönelik operasyon düzenlenmiş araç, Adıyaman- Şanlıurfa Karayolu üzerinde durdurulmak istenmişti. Polisin dur ikazlarına uymayarak kaçan şahıslar araçtan 2 paket halinde toplam 60 gram ağırlığındaki uyuşturucuyu yola atmış ve şahıslar bir süre sonra kovalamaca sonucu yakalanmıştı. Gözaltına alınan ve emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra Adıyaman Adliyesi'ne sevk edilen B.A., M.D., ve F.Ö., burada çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa