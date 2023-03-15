Polisten kaçarken çöp konteynerlerine çarptı Muğla'nın Bodrum ilçesinde çeşitli suçlardan aranan ve polis ekiplerince takibe alınan bir şahıs, polisten kaçarken kaza yaptı.

Polisten kaçarken çöp konteynerlerine çarptı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde çeşitli suçlardan aranan ve polis ekiplerince takibe alınan bir şahıs, polisten kaçarken kaza yaptı. Araçtan inip kaçmaya çalışan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri 5 ayrı suçtan aranan bir şahsı takibe aldı. Ekipler, şüpheliyi Bitez Mahallesi Adliye arkasında sıkıştırdı.

Polisten kaçmak için manevra yapmaya çalışan şüpheli, çöp konteynerlerine çarptı. Otomobilden inen şüpheli, yaya olarak kaçmaya başladı. KOM ekipleri 'dur' ihtarında bulundukları şahıs kaçmaya devam edince havaya ateş etti. Kaçmaya devam eden şüpheli ekiplerce kıskıvrak yakalandı. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi de sevk edildi.

Olayda yaralanan kimsenin olmadığı öğrenilirken şüpheli şahıs gözaltına alınarak karakola götürüldü. İçerisinde silah ve uyuşturucu olduğu değerlendirilen otomobil çekiciye alınarak karakola götürüldü.

Araç içerisinde bir adet tabanca ve adet fişek, bir adet havalı tüfek ve bir kutu havalı tüfek mermisi, bir miktar uyuşturucu, 2 adet sahte kimlik ele geçirildi.

5 ayrı suçtan aranması olduğu öğrenilen şüpheli, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.