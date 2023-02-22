Polisten kaçan sürücü park halindeki milyonluk otomobile çarptı 3. Sayfa Haberleri Sinop'ta polisten kaçan alkollü sürücü ara sokakta park halindeki milyonluk otomobile çarptı. Sinop'ta polisten kaçan alkollü sürücü ara sokakta park halindeki milyonluk otomobile çarptı. Kaza, saat 00.00 sıralarında Camikebir Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu öğrenilen 37 BK 389 plakalı otomobil sürücüsü A.A., ihbar üzerine kendisini takibe alan polislerden kaçmak için ara sokağa girdi. İddiaya göre hızlı seyreden sürücü, polislerle kovalamaca sırasında kontrolünü kaybederek yol kenarında park halindeki lüks otomobile çarptı. Kazada otomobillerde maddi hasar meydana gelirken, yürüyerek uzaklaşmaya çalışan sürücüyü ekipler yakalayarak gözaltına aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Sinop 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Polisten kaçan sürücü park halindeki milyonluk otomobile çarptı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.