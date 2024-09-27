Polisten kaçan sürücü kaza yapınca yakalandı

AKSARAY - Aksaray'da polisin dur ihtarına uymayan sürücü 3 kilometre kaçtıktan sonra bir başka otomobile çarpıp kaza yapınca yakalandı. Sürücü gözaltına alınırken kazada 1'i bebek 2 kişi yaralandı.

Olay Nakkaş Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mahallede devriye atan polis şüphe üzerine 68 DL 808 plakalı otomobile dur ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü polisten kaçmaya başlarken polis ve sürücü arasında kovalamaca başladı. Ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalışan sürücü yaklaşık 3 kilometre kaçtıktan sonra 39. caddede M.V.C. idaresindeki 68 ACE 453 plakalı otomobile çarptı. Kaza yapınca polis ekiplerince yakalanan sürücü hemen etkisiz hale getirilip gözaltına alınırken, kaçan sürücünün çarptığı araçta bulunan S.C. ve 2 aylık bebek N.Ş.C. hafif şekilde yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince yaralılar Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, kaçan E.T. isimli sürücünün ehliyetinin olmadığı ve bu nedenle kaçtığı belirlendi. Polisin inceleme yaptığı olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.