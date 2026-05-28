'Panik atağım var' diyerek polis uygulamasından kaçtı, dron kameralarına yakalandı

Kadıköy sahil yolunda polis uygulamasından ters yöne girerek kaçmaya çalışırken dron kamerasıyla tespit edilip yakalanan motosikletli "Panik atağım var" diyerek kendini savundu.

İstanbul Kadıköy sahil yolunda gerçekleştirilen trafik denetimleri sırasında polis uygulamasını fark eden motosiklet sürücüsü, ters yöne girerek kaçmaya çalıştı. Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücünün kaçış anları dron kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ekiplerin takibi sonucu kısa sürede yakalanan sürücü, kaçma nedenini "Panik atağım var" sözleriyle açıklamaya çalıştı. Yapılan kontrollerde motosiklette katlanır plaka bulunduğu, sürücünün yetersiz ehliyetle araç kullandığı ve hem sürücünün hem de yolcunun kask takmadığı tespit edildi.

Sürücüye katlanır plaka, ters yön ihlali, yetersiz ehliyet ve kask kullanmamak maddelerinden cezai işlem uygulanırken, motosiklet sahibine de ehliyetsiz kişiye araç kullandırmaktan işlem yapıldı. Sürücüye toplamda 171 bin 629 lira ceza kesilirken araç 1 ay süreyle trafikten men edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı