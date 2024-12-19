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Polisten kaçan motosikletli genç kaza yaparak yaralandı

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Polisten kaçan motosikletli genç kaza yaparak yaralandı Karaman'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan motosikletli genç kaza yaparak yaralandı.

Polisten kaçan motosikletli genç kaza yaparak yaralandı

KARAMAN - Karaman'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan motosikletli genç kaza yaparak yaralandı.

Olay, Hisar Mahallesi Şehit İsa Kiriş Caddesi Karaman Kalesi yakınlarındaki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. yönetimindeki 70 ABS 610 plakalı motosiklet, trafik polisinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaşanan kısa süreli kovalama sonunda motosikletli genç, kavşakta bir otomobile çarparak yaralandı. Kovalamacada bir polis aracıda kaza yaparak hasar aldı. Kazada hafif şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Motosiklet çekici ile olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Polisten kaçan motosikletli genç kaza yaparak yaralandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET AKİF ORHAN - 3.Sayfa
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