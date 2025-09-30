Haberler

Polisten Kaçan Genç B.C.B.'ye 62 Bin TL Ceza

Polisten Kaçan Genç B.C.B.'ye 62 Bin TL Ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de polisin 'Dur' ihtarına uymayan 18 yaşındaki B.C.B.'ye toplamda 62 bin 83 TL idari para cezası uygulandı. Genç, ehliyet sınavından kaldığı için aracın işletilmesine izin verilmeyen motosiklet ehliyetiyle kaçmıştı.

Eskişehir'de annesinin aracı ile polisten kilometrece kaçan 18 yaşındaki gence toplamda 62 bin 83 TL idari para cezası uygulandı. Gencin ehliyet sınavından kaldığı, Ekim ayında tekrar sınava gireceği öğrenildi.

Kovalamaca, dün gece saatlerinde Erenköy Mahallesi'nde başladı. Edinilen bilgilere göre, polisin "Dur" ihtarına uymayan 26 RL 774 plakalı sedan otomobil kaçmaya başladı. Ekiplerden süratli bir biçimde kaçan araç için polis ekipleri takviye ekip istedi. Vadişehir Mahallesi Nevruz Caddesi üzerinde durdurulan aracı kullanan 18 yaşındaki B.C.B. araçtan indirildi. İkameti olan 5628 Sokak'a metreler kala durdurulan B.C.B.'nin motosiklet ehliyeti bulunduğu fakat otomobil ehliyeti olmadığı öğrenildi. Annesini üzerine kayıtlı araçla polisten kaçan gencin B sınıfı ehliyet almak için girdiği sınavdan kaldığı, Ekim ayında tekrar sınava gireceği öğrenildi.

Olay yerine gelen annesi tarafından teslim alınan B.C.B.'ye; drift, yetersiz ehliyet ve "Dur" ihtarına uymamak ihlallerinden dolayı toplamda 62 bin 83 TL idari para cezası uygulanırken motosiklet ehliyetine 2 ay el konuldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump sundu, Netanyahu kabul etti! İşte ABD'nin 20 maddelik Gazze planı

Trump sundu, Netanyahu kabul etti! İşte 20 maddelik Gazze planı
Hamas'tan Gazze planına tepki: Trump'ın sunduğu 20 madde belirsizdir ve garantisi yoktur

Hamas'tan Beyaz Saray'ın duyurduğu Gazze planına ilk tepki
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çin 6. nesil savaş uçağıyla yeni bir test uçuşu gerçekleştirdi

ABD ve Rusya'nın uykularını kaçıran görüntü! Uzaya kadar çıkabiliyor
Fenalaşarak hastaneye kaldırılan Ahu Yağtu'dan yeni haber

Ölümden dönen ünlü oyuncudan yeni haber
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.