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Polisten kaçan ehliyetsiz ve alkollü sürücüden gazeteciye: 'Alkollü araç kullanmaktan haber mi olur?'

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Aksaray'da polislerin üzerine araç sürüp kaçmaya çalışan ehliyetsiz ve alkollü sürücü ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Yakalanan sürücü, alkollü araç kullanmaktan haber mi olur diyerek gazetecinin haberini beğenmedi.

Polisten kaçan ehliyetsiz ve alkollü sürücüden gazeteciye: "Alkollü araç kullanmaktan haber mi olur?"

AKSARAY - Aksaray'da uygulama noktasını fark edince polislerin üzerine araç sürüp tali yoldan kaçmaya çalışan sürücü ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Bir süre sonra kaza yapınca yakalanan sürücünün hem ehliyetsiz hem de alkollü olduğu belirlenirken, rahat tavırlarıyla dikkat çeken genç sürücü kendini görüntüleyen gazeteciye, "Alkollü araç kullanmaktan haber mi olur?" deyip haberi beğenmedi.

Olay, Hacılar Harmanı Mahallesi Selçuk Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, şehir genelinde halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bekçiler ile birlikte uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Şubesi ekipleri uygulama noktasına yaklaşan 68 AET 658 plakalı otomobile dur ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü fren yerine gaza basıp aracını polislerin üzerine sürerek cadde üzerinde bulunan bir tali yola girdi. Sürücünün kaçması üzerine polis ekipleri de şüphelinin peşine düşerken gece sessizliğinin hakim olduğu Aksaray sokakları polis sirenleriyle yankılandı. Bir süre devam eden kovalamaca sonucu araç sürücüsü bir inşaat alanına girip kaza yapınca yakalandı. Yere yatırılıp gözaltına alınan sürücüsünün yapılan sorgulamasında R.T.S. isimli şahıs olduğu belirlenirken, sürücünün daha önce aday sürücü olduğu, alkollü araç kullanırken yakalandığı ve bu nedenle ehliyetinin iptal edildiği belirlendi. Olay yerine gelen trafik polisleri tarafından alkol kontrolünden geçirilen sürücü 1.34 promil alkollü çıktı. Hem ehliyetsiz hem de alkollü sürücü gözaltına alınarak polis aracına bindirilirken, gazetecinin "Polisten neden kaçtın?" sorusuna "Kovaladı" diye cevap verdi. Alkollü olduğu tespit edilince "Neden alkollü araç kullanıyorsun?" sorusuna da ilginç bir cevap veren alkollü sürücü, "Bırakın bu haber işlerini, bundan haber mi olur abi? Alkollü araç kullanmaktan haber mi olur abi? Daha iyi bir haber yayınla bari. Polise durmak istemediğimden kaçtım. Böyle haber mi olur Allah'ınızı severseniz?" deyip gazetecinin haberini beğenmedi. Ehliyetsiz araç kullanmak, 2. kez alkollü araç kullanmak, "dur" ihtarına uymamak gibi suçlardan sürücüye toplam 38 bin 931 TL para cezası kesildi. Gözaltına alınan sürücü ifadesi alınmak üzere Aksaray Polis Merkezi Amirliğine götürülürken aracı olay yerine çağırılan bir yakınına teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Aksaray Güvenlik Trafik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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