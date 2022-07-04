Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü önce araca sonra bahçe duvarına çarptı

Polisin dur ikazlarına uymayan yaşı küçük sürücü kaza yapınca yaralandı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, polis uygulamasından kaçan ve polisleri peşine takarak dur ikazlarına uymayan ehliyetsiz yaşı küçük sürücü, önce bir otomobile ardından da bahçe duvarına çarparak yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi Narlıkuyu Mevkiinde polisin asayiş uygulamasında durmayarak 02 FN 060 plakalı otomobiliyle kaçan Samet A'nın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri ile Samet A'nın kullandığı otomobil arasında kovalama yaşandı. Polisleri peşine takarak kaçan ve dur ikazlarına uymayan Samet A., Cumhuriyet Mahallesi İl Müftülüğü yakınlarında önünde seyir halinde olan Abdurrahman K., idaresindeki 02 ABF 696 plakalı otomobile arkadan çarptı. Otomobile çarparak kontrolden çıkan Samet A'nın kullandığı otomobil daha sonra yol kenarındaki bir sitenin bahçe duvarına çarparak durdu. Bu esnada otomobilin motor kısmı alev alarak yanmaya başlayınca alevlere kovalamada bulunan polis ekipleri yangın tüpleriyle müdahale etti. Yaralı halde otomobilden çıkarılan Samet A., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.