Polisten kaçan araçtan 'bakır' çıktı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Polisten kaçan araçtan 'bakır' çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Polisten kaçan araçtan 'bakır' çıktı

Kayseri'de polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobilde yapılan aramada çalıntı olduğu değerlendiren bakır eşyalar çıktı.

Kayseri'de polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobilde yapılan aramada çalıntı olduğu değerlendiren bakır eşyalar çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesinde meydana gelen olayda, Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendiği 06 H 1264 plakalı aracı durdurmak istedi. Polisin ihtarına uymayarak kaçan araç, yarım saatlik kovalamaca sonucu Fevzi Çakmak Mahallesi Hilal Sokak üzerinde durduruldu. Araç sürücüsü Z.K. gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada ise çalıntı olduğu değerlendirilen bakır eşyalar ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Kocasinan Kayseri Tragger 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title