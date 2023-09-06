Polisten kaçan araçtan 8 kaçak göçmen çıktı

Sivas'ta polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil şehir içerisinde durduruldu. 5 kişilik araçtan 8'i kaçak göçmen 9 kişi çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Erzincan- Sivas karayolu Sivas girişinde bir hafif ticari araç, polisin "dur" ihtarına uymayarak uygulama noktasından kaçtı. Polis ekiplerinin takibe aldığı araç, Sivas-Ankara karayolu Toptancılar Sitesi kavşağında durduruldu. 5 kişilik aracın içinden 9 kişi çıktı. Şoförün Türk, diğer 8 kişinin ise Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren Afgan göçmenler olduğu belirlendi. 9 kişi ifadeleri alınmak ve kimlik tespitleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. 8 Afgan, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - SİVAS